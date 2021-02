Matheus Martins Mailson Santana/Fluminense FC

A equipe sub-17 do Fluminense, campeã brasileira e vice da Copa do Brasil e da Supercopa da categoria, teve quatro jogadores convocados para a Seleção sub-18. O lateral-esquerdo Jefté, o volante Alexsander e os atacantes Matheus Martins e João Neto foram chamados pelo técnico Dudu Patetuci para um período de treinos em Recife, entre os dias 25 de fevereiro e 5 de março.

Matheus Martins e João Neto serão integrados ao elenco sub-23 no início da temporada, assim como Kayky e Metinho, para a disputa das primeiras rodadas do Campeonato Carioca. Entretanto, como estarão com a Seleção sub-18, perderão alguns treinos, mas podem ficar à disposição para a estreia, que será no dia 6 ou 7 de março, contra o Resende.



Durante o período de treinos da Seleção sub-18, haverá jogos contra as equipes sub-20 do Santa Cruz e do Retrô Futebol Clube Brasil.



Além dos quatro jogadores do Fluminense, o futebol carioca teve convocados o goleiro Kauã e o atacante Werton, ambos do Flamengo, e o zagueiro Eric Pimentel e o volante Caio Eduardo, do Vasco.