Mário Bittencourt Cléber Mendes

Por O Dia

Publicado 21/02/2021 09:00 | Atualizado 21/02/2021 15:38

Rio - Classificado para a Libertadores, o Fluminense começa a observar o mercado para buscar reforços para a próxima temporada. De acordo com informações do portal "UOL", o Tricolor vem olhando com atenção para meias e atacantes do futebol sul-americano em busca de nomes para o seu plantel.

Com uma receita limitada, o Tricolor aposta que conseguirá bons nomes nos países vizinhos com valores mais baixos. O clube carioca avalia que tanto o uruguaio Michel Araújo, que foi titular em boa parte da temporada, mas atualmente é reserva, quanto Fernando Pacheco, que oscilou bastante e nunca se firmou na equipe titular, foram boas apostas e devem evoluir na próxima temporada.

Apesar desse foco, o Fluminense ainda não tem nenhuma negociação em andamento com jogadores estrangeiros. O único reforço fechado com a equipe carioca é o lateral-direito Samuel Xavier, de 30 anos, que disputou o Campeonato Brasileiro pelo Ceará.



O Tricolor também deverá ter Roger Machado como seu novo treinador na próxima temporada na vaga de Marcão, que deverá seguir como auxiliar no clube carioca. A vinda do novo técnico também poderá influenciar na escolha dos novos contratados do Fluminense.