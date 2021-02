Samuel Xavier Divulgação

Por O Dia

Publicado 19/02/2021 14:33

Rio - O lateral Samuel Xavier, do Ceará, deve ser o primeiro reforço confirmado do Fluminense para a próxima temporada. Através das redes sociais, o meia Vina entregou o acerto do jogador com o Tricolor e desejou sorte no novo clube.

Vina entrega acerto de Samuel Xavier com o Fluminense Reprodução “Boa sorte, Mistério. Vai dar bom lá no Fluzão, parça. Obrigado e desculpa por qualquer coisa. Você é exemplo”, disse o artilheiro do Vozão.

Samuel tem pré-contrato assinado com o Fluminense desde janeiro. O jogador tinha vínculo com o Ceará até o próximo dia 28, mas já foi liberado pela equipe nordestina na última terça-feira.