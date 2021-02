Rio de Janeiro 12/09/2020 - Felippe Cardoso do Fluminense durante partida contra a equipe do Corithians valida pelo campeonato Brasileiro 2020, no estadio do Maracana. Foto: Luciano Belford/Agencia O Dia Luciano Belford/Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 19/02/2021 17:24

Rio - Emprestado pelo Santos ao Fluminense até o fim do Campeonato Brasileiro, o atacante Felippe Cardoso não joga mais pelo Tricolor. O jogador foi liberado das duas rodadas finais e retorna ao clube paulista. A informação foi dada pelo site Saudações Tricolores.

Felippe Cardoso não teve bom início no Fluminense chegou a ser avisado que seria liberado no meio da temporada 2020. No entanto, com a venda de Evanilson para o Porto, o atacante ganhou uma segunda chance e seguiu no elenco. Ele deixa o Tricolor com 27 jogos e três gols marcados.