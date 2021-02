Matheus Ferraz voltou a treinar com os companheiros Mailson Santana/Fluminense FC

Além de Fred, recuperado de edema na coxa direita, o técnico Marcão tem mais uma opção no elenco do Fluminense para a partida contra o Santos, domingo na Vila Belmiro. Matheus Ferraz não está mais com covid-19 e pode atuar na próxima rodada do Campeonato Brasileiro.

Ferraz testou positivo para a doença na última sexta-feira (12). Isolado, teria de ficar fora dos treinos por 10 dias. Entretanto, voltou a fazer exame no sábado, este deu negativo. Sem apresentar os sintomas, o zagueiro fez um novo teste três dias depois, novamente com resultado negativo.



Por isso, ele se reapresentou na quinta-feira, quando realizou um outro exame, este válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Como novamente deu negativo, Ferraz foi liberado para treinar e jogar.

Entretanto, não será titular, já que a dupla continuará sendo Nino e Luccas Claro. Mas o experiente zagueiro poderá ficar no banco de reservas.



Quem seguirá fora da equipe é Ganso. Ele retornou aos treinos na última sexta-feira após ficar cerca de um mês fora por causa de uma cirurgia de apêndice. O meia treinou com os companheiros nesta sexta-feira, mas só retorna às partidas na próxima temporada.