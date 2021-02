Sub-23 do Fluminense empatou em 0 a 0 com o Bangu Lucas Merçon/ Fluminense

Confirmada nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca, a equipe sub-23 do Fluminense já retornou das férias e se prepara para a estreia contra o Resende, dia 3 ou de março. Nesta sexta-feira, os comandados de Ailton Ferraz disputaram um jogo-treino com o Bangu no CT Carlos Castilho e empataram em 0 a 0.

Os titulares do Tricolor foram Pedro Rangel, Felipe, Higor, Geovani e Raí; Caio Vinícius, Nascimento e Miguel; Kayky, Gabriel Teixeira e João Neto.



Destaques do sub-17, Kayky e João Neto foram os responsáveis pelas melhores chances do Fluminense na primeira etapa, mas foram atrapalhados pelo goleiro adversário e não conseguiram marcar.



Já na segunda etapa foram feitos vários testes e a equipe que terminou o jogo-treino era formada por: Pedro Rangel,John Everson, Davi, Wiris e Marcos Pedro; Metinho, Wallace e Edinho; Matheus Martins, Jefferson e Alexandre.