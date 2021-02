Nenê LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C

21/02/2021

Rio - Em campanha surpreendente, o Fluminense garantiu vaga na próxima Libertadores da América. Com 60 pontos e na 5ª colocação, o clube ainda quer assegurar uma vaga na fase de grupos do torneio, mas para isso precisa vencer os próximos jogos e torcer para tropeços de São Paulo ou Atlético-MG. Pilar da boa campanha do time, Nenê falou sobre o momento do Tricolor a 'ESPN'.

“Isso é muito legal, eu gosto desses desafios de ‘ah, o time não está bem, faz tempo que não consegue disputar um torneio internacional’. Eu acho legal isso, é uma coisa que me move, às vezes, essa pressão e o desafio de poder um panorama dos últimos tempos. A (seca) do Fluminense foi de oito anos, podemos dizer secas dos clubes, mais no Vasco e no Fluminense”, disse Nenê, antes de emendar:



“A minha expectativa era diferente de quem estava de fora. Para quem não sabe, as condições do time, do elenco, eram normais. Acho que o próprio clube tinha essa intenção de disputar uma Sul-Americana, não ser rebaixado, até pelas dificuldades financeiras. Mesmo assim, eu acho que foi surpreendente, mas eu, dentro de mim, eu tinha que nós poderíamos chegar aonde chegamos e, quem sabe, buscar essa vaga na fase de grupos, para fechar o ano com chave de ouro”, encerrou.