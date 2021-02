Nino não jogará última partida da temporada Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 22/02/2021 12:46

Motivo de muita irritação por parte do Fluminense no empate em 1 a 1 com o Santos na Vila Belmiro, o árbitro Sávio Pereira de Sampaio relatou na súmula que Nino o ofendeu, o que foi o motivo para a expulsão. O zagueiro perdeu a cabeça na marcação de uma falta inexistente, que originou o gol de empate do Peixe, já no fim do duelo.

"Após a marcação de uma falta contra sua equipe, o mesmo proferiu as seguintes palavras para mim: 'Vai tomar no seu...', de forma ofensiva em alto tom de voz . Eu me senti ofendido em minha honra com esta atitude", escreveu o árbitro em sua súmula.



Além da falta inexistente, Sávio Pereira de Sampaio também deu cartão amarelo para Nino por reclamação, o que gerou a reação exagerada do zagueiro. O árbitro também explicou o primeiro cartão: "Desaprovar com palavras ou gestos as decisões da arbitragem".



Por causa da expulsão, Nino não enfrentará o Fortaleza pela última rodada do Brasileirão, quinta-feira (25), no Maracanã. Além dele, Egídio também está fora pelo terceiro cartão amarelo.