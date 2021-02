Fluminense tem boas chances de G-4 Lucas Mercon

Por O Dia

Publicado 23/02/2021 10:30

Rio - A derrota do São Paulo para o Botafogo animou os torcedores do Fluminense. O resultado aumentou as possibilidades do Tricolor de terminar o Brasileirão no G-4. De acordo com o portal "Infobola", a equipe carioca agora tem 35% de possibilidades de conseguir fechar a competição em quarto lugar.

Publicidade

Com 61 pontos, o Flu tem dois a menos que o São Paulo. Restando apenas uma rodada para o fim do torneio, o Tricolor Carioca precisa vencer o Fortaleza, no Maracanã, e torcer por um tropeço dos paulistas contra o líder Flamengo, no Morumbi. Com isso, a equipe carioca estará classificada para a fase de grupos da Libertadores.



O São Paulo tem 65% de chances de terminar em quarto lugar, de acordo com o portal. Caso termine em quinto lugar, o Fluminense ainda poderá conseguir uma vaga direta para a Libertadores, caso o Grêmio perca a final da Copa do Brasil para o Palmeiras.