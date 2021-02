Roger Machado Divulgação

Publicado 23/02/2021 12:14

Rio - O treinador Roger Machado será anunciado pelo Fluminense até o fim da semana. De acordo com informações do portal "NetFlu", o comandante assinou dois anos de contrato com o clube carioca e irá ser o novo comandante do Tricolor das Lanjeiras.

De acordo com o portal, Roger Machado inclusive já indicou jogadores para serem contratados pelo Fluminense. Um deles deve ser anunciado na próxima semana pelo Tricolor. A comissão técnica tem enviado relatórios diários para o treinador sobre a performance do time e o treinador tem conversado com frequência com o atual comandante, Marcão.

Além de Roger Machado, mais dois profissionais vão chegar ao Fluminense. O auxiliar Roberto Ribas e o analista de desempenho Jussãn Anjolin vão fazer parte da comissão técnica do clube carioca na próxima temporada.



O Flu está classificado para a Libertadores, mas luta por uma vaga direta na fase de grupos. Restando apenas uma rodada para o fim do torneio, o Tricolor Carioca precisa vencer o Fortaleza, no Maracanã, e torcer por um tropeço dos paulistas contra o líder Flamengo, no Morumbi. Com isso, a equipe carioca estará classificada para a fase de grupos da Libertadores.