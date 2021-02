Caio Paulista durante entrevista coletiva no CT Carlos Castilho Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 24/02/2021 16:00

Rio - Bastante contestado pela torcida, mas peça bastante utilizada por Odair Hellmann e Marcão, o atacante Caio Paulista conta com a simpatia do treinador Roger Machado, que irá assumir o Fluminense no próximo sábado. No entanto, de acordo com informações do portal "NetFlu", a permanência do jogador, de 22 anos, na próxima temporada é incerta.

Com contrato de empréstimo até o fim do Brasileiro, o jogador pertence ao Tombense. Apesar de incialmente agradar Roger, o novo treinador do Fluminense deseja avaliar pessoalmente o rendimento do jogador. Por conta disso, os próximos dias serão importantes para definir o futuro de Caio Paulista.

Roger Machado só assumirá o Fluminense no próximo sábado, porém, foi oficializado na última terça-feira e irá acompanhar os próximos passos do Tricolor sob o comando de Marcão. O clube carioca, que busca a classificação direta para a fase de grupos da Libertadores, enfrenta o Fortaleza, na próxima quinta-feira, no Maracanã.



Caio Paulista chegou ao Fluminense no começo do ano, após temporada pelo Avaí. O atacante, de 22 anos, nunca havia marcado como profissional e fez os seus primeiros gols com a camisa tricolor. Ele atuou em 31 jogos e marcou em três oportunidades.