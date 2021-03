Matheus Ferraz Lucas Mercon / Fluminense

Rio - Nunca é tarde para a primeira vez. Aos 36 anos, Matheus Ferraz é um dos jogadores mais experientes do atual elenco do Fluminense. Porém, a Libertadores de 2021 será a primeira do zagueiro. Bastante feliz de ter feito parte do grupo tricolor que trouxe o clube para a competição após oito anos de ausência, o defensor falou sobre a expectativa de disputar a maior competição de clubes da América do Sul.

"Vai ser a minha primeira Libertadores. Eu já tinha em mente, pensava muito no momento de disputar uma Libertadores, poder jogar esse campeonato que é o mais desejado sul-americano. Fico muito feliz, cara, muito feliz de ter essa oportunidade. Principalmente pelo Fluminense, por esse time, por esse grupo. Por todo esforço que a gente vem tendo, por todo esforço que a diretoria vem fazendo para colocar o Fluminense entre os grandes de novo, arrumando o clube em todos os aspectos", disse em entrevista ao portal "globoesporte.com".



A temporada de 2020 foi diferente para Matheus Ferraz. Autor o último gol do Fluminense no Brasileiro, o zagueiro retornou após uma grave lesão em 2019, quando vivia o seu melhor momento no Tricolor. O veterano ficou a maior parte da temporada no banco de reservas, mas comemorou o seu retorno ao futebol.

"Em 2019 teve a lesão, tempo longo recuperando, começo de 2020 ainda sofrendo um pouco com questão de desequilíbrio muscular, umas dores de tendinite causada por causa da cirurgia... Mas depois as coisas começaram a melhorar, comecei a ganhar ritmo. Nossa equipe foi muito consistente durante todo o ano. Acho o elenco muito forte, todo mundo tendo oportunidade, a zaga mesmo rodando muito. Muitos jogadores entrando e mantendo o nível muito alto", disse.