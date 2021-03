Wellington em ação pelo Athletico Miguel Locatelli / Athletico-PR

Publicado 01/03/2021 14:10

Rio - De olho no mercado para reforçar o elenco para a próxima temporada, o Fluminense encaminhou a contratação do volante Wellington, ex-Athletico-PR e Vasco. O jogador de 30 anos estava sem clube desde dezembro, quando deixou o Furacão, e chega ao Tricolor das Laranjeiras sem custos.

Nesta segunda-feira, Wellington realiza exames médicos no Fluminense. Caso seja aprovado, o jogador assina nesta terça-feira e se apresenta ao Tricolor nos próximos dias. Vale ressaltar que ele vinha mantendo a forma física no Rio de Janeiro, onde tem casa desde a passagem pelo Vasco entre 2017 e 2018.

Especulado pelo Fluminense, Wellington teve o nome aprovado pela comissão técnica do técnico Roger Machado. Capitão do Athletico-PR na conquista da Copa do Brasil de 2019, o jogador não teve seu contrato renovado e deixou o Furacão antes do fim do Brasileirão.



Revelado pelo São Paulo, Wellignton passou por grandes clubes do Brasil como Internacional, Vasco e Athletico-PR. Pela equipe paranaense, o volante foi campeão da Copa Sul-Americana, da Copa do Brasil e da Copa Suruga em 2019 e do Campeonato Paranaense em 2020.