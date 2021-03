Walter com a camisa do Fluminense Nelson Perez / Fluminense

Por O Dia

Publicado 01/03/2021 19:28 | Atualizado 01/03/2021 19:30

Rio - Após um retorno apagado no Athletico Paranaense, o atacante Walter terá uma nova oportunidade na Série B em 2021. Através das redes sociais, o próprio jogador anunciou o acerto com o Vitória. Aos 31 anos, o centroavante também já somou passagem por Internacional, Porto-POR, Cruzeiro, Goiás, Fluminense, Atlético Goianiense, Paysandu e CSA.



"A vida é um desafio, e todo dia é um recomeço. Mais um ciclo se inicia, e com ele muita vontade de fazer dar certo. O presente é o tempo onde o futuro deve ser plantado, diante disso a minha obrigação é fazer boas escolhas. Aqui estou eu, de volta e já expresso todo o meu desejo de fazer o meu melhor para esse clube", escreveu Walter, antes de completar:



"Quero deixar a vocês o melhor de mim. Obrigado pela confiança no meu trabalho! E já adianto toda a minha gratidão a essa torcida linda que tem me abraçado desde quando iniciou as negociações, obrigado pelas mensagens positivas!! Vitória estou de volta para somar", emendou o atacante, que somou 53 partidas pelo Fluminense, marcando 10 gols.