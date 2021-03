Mário Bittencourt Cléber Mendes

Por O Dia

Publicado 01/03/2021 20:23

Rio - O Fluminense terminou o Campeonato Brasileiro com os zagueiros Nino e Luccas Claro em alta. No entanto, mesmo com a boa fase da dupla, o clube deve ir ao mercado em busca de reforços. De acordo com o 'Ge.com', o Tricolor estaria de olho no defensor David Duarte, que tem contrato com o Goiás, clube pelo qual foi revelado, até o final de 2021.

Publicidade

Aos 26 anos e com 1,92m de altura, David Duarte fez 30 partidas pelo Esmeraldino na Série A, sendo titular em todas e marcando dois gols. Voltou aos gramados em setembro do ano passado, após 15 meses parado por lesão no joelho. Atualmente, o clube possui seis zagueiros no elenco, incluindo Nino, Luccas Claro, Matheus Ferraz, Frazan, Luan e Rafael Ribeiro.