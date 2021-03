Mário Bittencourt Lucas Mercon

Por O Dia

Publicado 02/03/2021 12:45

Rio - Com o lateral-direito Samuel Xavier e o volante Wellington bem próximos de serem anunciados como reforços para a temporada, o Fluminense busca opções para o atacante. A prioridade seria encontrar alguém para a vaga de centroavante, já que Fred, com 37 anos, não deverá ter condições de disputar todos os jogos na temporada. As informações são do portal "UOL".

O Tricolor vem monitorando o mercado. O atacante Brenner, com passagens pelo Botafogo e pelo Internacional, foi oferecido, mas não agradou. Além de alguém para reversar com o Fred, o Fluminense também busca uma opção para o lado do campo. Apenas o jovem Luiz Henrique é visto como titula da equipe de Roger Machado, mesmo que Lucca, Caio Paulista e Fernando Pacheco agradem a comissão técnica.

Publicidade

De acordo com o site, o Fluminense deverá contratar mais três jogadores para fechar o elenco para a temporada. Classificado para a Libertadores, o Tricolor aguarda o desfecho da final da Copa do Brasil para saber se irá disputar a fase preliminar ou se já entra direto na fase de grupos. O Palmeiras venceu o primeiro jogo contra o Grêmio, em Porto Alegre, e caso seja campeão, o Flu herda uma vaga para a fase de grupos do torneio.



Publicidade

Diferente do que vinha acontecendo nas últimas temporadas, o Fluminense deverá manter a base e o time titular que terminou o Brasileiro na quinta colocação. Em uma campanha surpreendente, a equipe comandada por Marcão fez 64 pontos, sendo essa a melhor pontuação do Tricolor em Brasileiros, desde 2012, quando conquistou o torneio pela última vez, sob o comando de Abel Braga.