Cria das categorias do Fluminense, Matheus Alessandro está livre no mercado, mas, mesmo assim, tem despertado interesse de clubes brasileiros e até mesmo do exterior. A Ponte Preta mantém o atacante no radar e pode abrir negociações nos próximos dias.

Além da equipe de Campinas, Bahia, Legia Warszawa, da Polônia, e Riga FC, da Letônia, também buscaram informações de Matheus Alessandro, porém nenhuma tratativa foi iniciada. O estafe do jogador não tem pressa para definir o próximo passo e estuda qual será o próximo passo dado.

Matheus Alessandro surgiu no time profissional do Fluminense em 2017. No ano seguinte, ele fez a melhor temporada na carreira: 36 jogos. Em 2020, ele foi emprestado pelo Tricolor ao Botafogo-SP, equipe que defendeu por apenas oito partidas.