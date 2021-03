Willian Bigode Reprodução

Publicado 03/03/2021 15:04

Rio - Em busca de reforços para o ataque, o Fluminense definiu o seu primeiro alvo: Willian Bigode. O jogador, de 34 anos, defende o Palmeiras e foi indicado pelo treinador Roger Machado, com quem trabalhou no clube paulista. As informações são do portal "UOL".

O atacante está no Palmeiras desde 2017, porém, atualmente não é titular da equipe. No ano passado, o Fluminense já havia tentado a contratação de Willian, porém, a negociação acabou não se concretizando. As diretoria dos dois clubes têm boa relação e dessa vez poderá haver acordo.

O Tricolor Carioca aguarda a final da Copa do Brasil para procurar o Palmeiras e tentar uma negociação com Willian. Após o jogo de volta no domingo, quando os paulistas recebem o Grêmio, o Tricolor procurará o presidente do Verdão, Maurício Galiotte, e sua cúpula de futebol para buscar um acordo.



Willian já defendeu outros grandes clubes como Corinthians e Cruzeiro. O jogador tem contrato com o Palmeiras até o fim de 2021, e nem mesmo uma liberação amigável está descartada pelos paulistas em função de seu alto salário.