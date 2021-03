Mário Bittencourt é o presidente do Fluminense Lucas Mercon / Fluminense

Por O Dia

Publicado 06/03/2021 09:00

Rio - Após ter acertado com os primeiros reforços para a temporada de 2021, o Fluminense finalmente as oficializou neste domingo. O lateral Samuel Xavier, o zagueiro Rafael Ribeiro e o volante Wellington foram anunciados pelo Tricolor.

Samuel Xavier, Wellington e Rafael Ribeiro são os novos reforços do Fluzão! Sejam bem-vindos, Guerreiros. Saiba mais >> https://t.co/82H9TVnyS2 pic.twitter.com/gUljebYJwQ — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) March 6, 2021



Samuel, de 30 anos, disputou o Brasileiro pelo Ceará e já tinha seu nome ventilado no Fluminense há algum tempo. Após o término do contrato com o clube cearense, o jogador assinou contrato por dois anos com o Tricolor das Laranjeiras. Samuel, de 30 anos, disputou o Brasileiro pelo Ceará e já tinha seu nome ventilado no Fluminense há algum tempo. Após o término do contrato com o clube cearense, o jogador assinou contrato por dois anos com o Tricolor das Laranjeiras.

O volante Wellington, também tem 30 anos, deixou o Athletico-PR após passagem marcante com direito a título da Sul-Americana e da Copa do Brasil. Ex-jogador do Vasco, do Internacional e do São Paulo, o atleta assinou com o Tricolor até o fim do ano.



Menos conhecido que os outros dois reforcos, o zagueiro Rafael Ribeiro pertence ao Náutico e assinou um contrato de empréstimo com o Fluminense por um ano. O jogador tem 25 anos e já treina com o grupo tricolor.