Wellington Reprodução

Por O Dia

Publicado 06/03/2021 10:00

Rio - Novo reforço do Fluminense para a temporada, o volante Wellington já defendeu grandes clubes do futebol brasileiro como São Paulo, Internacional e Vasco. Porém, na chegada ao Tricolor, o jogador, de 30 anos, rasgou elogios ao clube das Laranjeiras.

"Tive uma chegada muito boa, vi o quanto o Fluminense é enorme. Estou muito feliz em iniciar esse novo ciclo na minha carreira e espero que seja com títulos, para marcar meu nome na história do Fluminense", disse.



Wellington acertou com o Fluminense após o fim do seu contrato com o Athletico-PR. Ele defendeu o Furacão por dois anos e conquistou títulos relevantes como uma Copa do Brasil e uma Sul-Americana.



Experiente, o jogador chega para fortalecer o setor que conta atualmente com Martinelli, André, Yuri e Yago Felipe, todos jogadores com menos de 30 anos. Hudson, que tem 33 anos, voltou ao São Paulo após empréstimo e não deverá retornar ao Fluminense.