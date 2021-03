David Duarte Divulgação / Goiás

Rio - De olho no mercado para reforçar o elenco para temporada 2021, o Fluminense consultou o Goiás pela contratação do zagueiro David Duarte. Rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, o Esmeraldino tem interesse em negociar o jogador, mas pediu cerca de R$ 10,2 milhões. Dessa forma, o Tricolor não avançou na negociação.

Aprovado por Roger Machado, David se destacou pelo Goiás em 2018 e chamou a atenção de Flamengo, Atlético-MG, Internacional e Grêmio. Em 2019, o defensor sofreu uma ruptura de ligamento cruzado anterior no joelho. Recuperado, fez bom Campeonato Brasileiro na última temporada e foi indicado pelo novo técnico ao Fluminense.

Com contrato até o fim de 2021, o jogador já informou que deseja uma negociação e que não renovará seu vínculo com o Goiás. A partir de junho, já poderá assinar um pré-contrato com qualquer equipe e deixar o clube sem custos.