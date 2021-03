Luan Freitas Mailson Santana / Fluminense

Por O Dia

Publicado 06/03/2021 15:02 | Atualizado 06/03/2021 15:33

Rio - Uma notícia ruim para os torcedores do Fluminense. O zagueiro Luan Freitas, de 20 anos, sofreu uma fratura no pé direito na derrota da equipe carioca para o Resende no Campeonato Carioca e vai desfalcar o Tricolor na competição. Ele deverá passar por uma operação.

Luan é considerado uma grande promessa do Fluminense. O jogador fazia parte do elenco sub-23 do Tricolor na última temporada e já era observado por Marcão em treinos com o time titular do clube carioca.



Para a posição de zagueiro, no elenco profissional, o Tricolor tem cinco atletas no momento. Os titulares Luccas Claro e Nino, os reservas Frazan e Matheus Ferraz. Além do novo reforço, Rafael Ribeiro.