Matheus Martins Mailson Santana/Fluminense FC

Por O Dia

Publicado 06/03/2021 18:20

Rio - O Fluminense terá dois reforços para a segunda rodada da Taça Guanabara. Tratam-se dos atacante João Neto e Matheus Martins, que estavam com a seleção brasileira sub-18 e se reapresentaram no CT Carlos Castilho no treino deste sábado. O Tricolor encara o Portuguesa neste domingo, às 16h, no Maracanã.

A Seleção sub-18 passou, comandada por Dudu Patetuci, passou por um período de treinamentos no Recife do dia 25 de fevereiro até a última sexta-feira. João Neto e Matheus Martins aproveitaram a chance com a Amarelinha e marcaram um gol cada na goleada por 7 a 1 sobre o sub-20 do Retrô FC.



Enquanto os dois voltaram a ficar à disposição do técnico Ailton, o zagueiro Luan Freitas virou desfalque para as próximas partidas. O defensor de 19 anos sofreu uma fratura do quinto metatarso do pé esquerdo e precisará passar por cirurgia. Tudo indica que Higor seja o titular na defesa ao lado de Frazan.