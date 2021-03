Wellington Mailson Santana/Fluminense FC

Por O Dia

Publicado 06/03/2021 20:30

Rio - Para anunciar a contratação do volante Wellington, de 30 anos, o Fluminense precisou vencer a concorrência de dois clubes que assim como o Tricolor vão disputar a Libertadores de 2021. O jogador recebeu propostas do Grêmio e do Atlético-MG, mas preferiu acertar com a equipe carioca. As informações são do portal "UOL".

Publicidade

De acordo com o site, a proposta salaria do Fluminense foi menor que a das duas equipes. Caso alcance todas as metas que estão estabelecidas em seu primeiro ano contrato, que será de produtividade, Wellington terá uma valorização em seus vencimentos na segunda temporada.



Aos 30 anos, Wellington chegou ao Fluminense após vitoriosa passagem pelo Athletico-PR. Além do Furacão, o jogador já defendeu o Vasco, o Internacional e o São Paulo.