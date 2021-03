Roger Machado comanda treino do Fluminense Divulgação

Por O Dia

Publicado 08/03/2021 09:24

Rio - O Fluminense garantiu vaga na fase de grupos da Libertadores 2021 após o Palmeiras conquistar o título da Copa do Brasil, no último domingo. Com isso, o elenco principal ganhará uma semana a mais de folga de descanso antes de se reapresentar.

Caso a vaga na fase de grupos não viesse, o time carioca teria que entrar em campo já nesta quarta-feira em um jogo eliminatório da competição. Com o título do Palmeiras, o grupo tricolor ganhou uma "mini férias" e retoma os trabalhos somente no próximo dia 15.

Como a classificação não foi confirmada ao fim do Brasileirão, os jogadores tiveram apenas quatro dias de folga e se reapresentaram no dia 1 de março, já pensando em uma possível pré-Libertadores. Se a Copa do Brasil fosse conquistada pelo Grêmio, o Fluminense enfrentaria o Ayacuho, do Peru, já na quarta-feira.

No Campeonato Carioca, o Tricolor tem escalado os garotos do time sub-23. No último domingo, o time perdeu para a Portuguesa por 3 a 0.