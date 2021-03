Willian Bigode Reprodução

Por O Dia

Publicado 09/03/2021 13:19

Rio - O atacante Willian Bigode, de 34 anos, segue sendo uma das primeiros opões do Fluminense para a temporada de 2021. De acordo com o portal "UOL", o experiente jogador teria se animado com a oferta do Tricolor. Pesa positivamente o fato dele e o treinador Roger Machado terem uma ótima relação.

Willian tem um dos maiores salários do Palmeiras, mas atualmente não é titular da equipe de Abel Ferreira. O jogador e o Verdão vem conversando sobre a possibilidade de renovação do contrato, porém, o atacante pode encerrar a sua passagem pelo clube paulista após o título da Copa do Brasil.

A posição de atacante é considerada uma prioridade para o Fluminense. Além de Willian, o Tricolor também observa o mercado sul-americano. O clube carioca deseja a contratação de pelo menos dois jogadores para a função: um ponta e também um centroavante.



O Fluminense já acertou a contratação do zagueiro Rafael Ribeiro, que pertence ao Náutico, do lateral-direito Samuel Xavier, ex-Ceará, e o do volante Wellington, ex-Athletico-PR. Além de dois atacantes, o Tricolor também avalia a contratação de mais um defensor. O nome de David Duarte, do Goiás, segue sendo o favorito.