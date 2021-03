Hudson Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 10/03/2021 22:00

Rio - Após se encerrar o empréstimo junto ao Fluminense, o meia Hudson havia voltado ao São Paulo para cumprir contrato. No entanto, segundo o 'Ge.com', o volante está próximo de voltar ao Tricolor carioca, em nova cessão do clube paulista. Longe de ser unanimidade entre os torcedores do Flu, Hudson foi criticado pelo jornalista José Ilan, ex-Globo e ex-Fox Sports.

"Em Outubro de 2020, o Fluminense deixou Dodi, destaque do campeonato, ir embora porque achou que pagar mais de 100 mil/mês pra ele era loucura. Em Março de 2021, o Fluminense vai trazer de volta Hudson, sem clube e renegado no São Paulo, por mais de 200 mil mensais. Gestão?", escreveu o jornalista. Pelo Fluminense, Hudson atuou em 43 partidas e marcou um gol.