Edigar Junio Divulgação

Por O Dia

Publicado 11/03/2021 18:24

Rio - O Fluminense segue em busca de reforços para a Libertadores. De acordo com o portal "Netflu", o técnico Roger Machado indicou a a contratação do atacante Edigar Junio, ex-Bahia e que atualmente defende o V-Varen Nagasaki, do Japão.

Apesar do desejo do treinador, o atacante está descartado no Tricolor. Ele renovou recentemente seu contrato com o clube japonês.

Edigar, de 29 anos, atua tanto pelo lado dos campos como de centroavante. A melhor fase de sua carreira foi entre 2016 e 2018, quando vestiu a camisa do Bahia.