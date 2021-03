Os jogadores Willian e Arthur Cabral (D), da SE Palmeiras, durante treinamento, na Academia de Futebol. Cesar Greco/SE Palmeiras

Rio - O Fluminense segue em busca de reforços para o setor ofensivo visando a fase de grupos da Libertadores da América. Em entrevista à 'Rádio Globo', o diretor-executivo do Tricolor, Paulo Angioni, confirmou o interesse no atacante Willian, do Palmeiras. O dirigente ainda afirmou que o clube será 'pontual' no mercado para contratar novos atletas.

Angioni revelou que o clube está à procura de um atacante de lado de campo com boa capacidade de finalização. Outro nome que é especulado no Fluminense, é o de Eduardo Sasha, mas recentemente o Atlético-MG recusou uma proposta saudita pelo jogador, que tem interesse em permanecer no clube mineiro. Roger Guedes também agrada, mas os valores assustam.