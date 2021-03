Flamengo enfrenta o Fluminense pela 3 rodada do Campeonato Carioca 2021 Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 14/03/2021 20:10

MARCOS FELIPE - Fez boa defesa no forte chute do Hugo Moura no fim do primeiro tempo. Conseguiu parar as finalizações do Flamengo na etapa final. NOTA: 7



IGOR JULIÃO - Foi nulo nas jogadas de ataque e suou para segurar a movimentação rápida de Michael e Ramon. Acertou um bonito chute que deu a vitória à equipe na etapa final. NOTA: 7



MATHEUS FERRAZ - Perdeu tempo de bola em alguns lances, mas levou a melhor na maioria das divididas com Rodrigo Muniz. NOTA: 5,5



FRAZAN - Foi melhor que o companheiro de zaga, se colocou muito bem na defesa e ganhou quase todas as bolas pelo alto. Quase marcou em cabeçada no segundo tempo. NOTA: 6,5



DANILO BARCELOS - Teve trabalho com as descidas de Matheusinho e Thiaguinho. Não foi feliz nas idas ao ataque e pecou nos cruzamentos. NOTA: 5,5



YURI - Foi responsável pelo primeiro chute do Flu, aos 44 do primeiro tempo, mas o mesmo saiu fraco, sem perigo. Foi discreto na etapa final. NOTA: 5,5



ANDRÉ - Discreto em todo primeiro tempo, foi substituído no intervalo. NOTA: 5,0



WELLINGTON - Entrou no segundo tempo, e logo de cara recebeu um cartão amarelo. Não acrescentou muito à equipe. NOTA: 5,5



GANSO - Sumido na partida, não procurou jogo para articular as descidas do Flu e pouco tocou na bola. Foi substituído no segundo tempo. NOTA: 5,0



JONH KENNEDY - Entrou no final e nada pôde fazer. SEM NOTA



MICHEL ARAÚJO - Não rendeu o esperado e foi pouco efetivo nas jogadas de ataque. Foi correto taticamente na defesa. NOTA: 5,5



DANIEL - Entrou no fim e pouco fez. SEM NOTA



CAIO PAULISTA - Imprimiu velocidade e mobilidade ao ataque do Fluminense, sempre buscando as jogadas, mas não conseguiu ser eficaz. Foi substituído no segundo tempo. NOTA: 6,0



KAYKY - Não conseguiu mudar o panorama da equipe nos mais de 30 minutos em que esteve em campo. NOTA: 5,5



FERNANDO PACHECO - Pecou no posicionamento no ataque e ficou em impedimento várias vezes na etapa inicial. Foi substituído no intervalo. NOTA: 5,0



GABRIEL TEIXEIRA - Não incrementou muito ao sistema ofensivo do Flu e se precipitou em algumas jogadas. NOTA: 5,5



ROGER MACHADO - O Fluminense fez um péssimo primeiro tempo e poderia ter saído da etapa com resultado pior. A equipe não conseguiu construir jogadas de ataque a a primeira finalização só veio aos 44 minutos. As alterações da etapa final também não surtiram efeito. A equipe achou um gol no segundo tempo com Igor Julião. NOTA: 5,0