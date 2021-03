Samuel Xavier Mailson Santana/Fluminense FC

Por O Dia

Publicado 17/03/2021 09:00

Rio - Um dos reforços do Fluminense para a atual temporada, o lateral-direito Samuel Xavier participou nesta terça-feira da sua primeira atividade ao lados dos companheiros de equipe. Recuperado da Covid-19, o atleta é opção para Roger Machado para a partida contra o Bangu, no sábado, em São Januário.

Publicidade

Samuel é o único reforço do Fluminense que ainda não estreou pelo Tricolor. O zagueiro Rafael Ribeiro atuou na derrota para a Portuguesa e o volante Wellington participou do segundo tempo do clássico contra o Flamengo que terminou com vitória do clube das Laranjeiras.



Para a partida contra o Bangu, o Fluminense deverá manter uma equipe de reservas. Os titulares só irão se reapresentar nesta quarta-feira, após ganharem dez dias de férias com a classificação do Tricolor para a fase de grupos da Libertadores.

Publicidade

Samuel Xavier não deverá começar a partida contra o Bangu como titular. Igor Julião, que atua na posição de lateral-direito está com moral, após ter decidido o clássico contra o Flamengo. No entanto, o jogador, de 26 anos, também pode atuar no meio-campo.