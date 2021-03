Everaldo Rodrigo Gazzanel/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 15/03/2021 16:15

Rio - Um velho conhecido da torcida do Fluminense pode estar de volta às Laranjeiras nas próximas semanas. De acordo com o 'Ge.com', o atacante Everaldo, que vinha tendo o nome ligado ao Sport, se afastou do time pernambucano por conta da baixa verba do Rubro-Negro. Com isso, os outros clubes interessados ganharam força na negociação.

Ainda segundo portal, as outras equipe que estão de olho no atacante são Fluminense, Bahia, Ceará e Fortaleza. O Corinthians, que detém os direitos do jogador queria que o Sport arcasse com mais de 50% dos salários do atleta, enquanto o Rubro-Negro não quis ultrapassar esse valor. O Bahia, por sua vez, pensa em comprar o Everaldo em definitivo.



Contudo, a proposta dos baianos não encheu os olhos do atacante, que coloca o Fluminense como opção para voltar. Assim como o Tricolor, Ceará e Fortaleza também querem Everaldo por empréstimo, pagando 100% dos salários do atleta. Na primeira passagem pelo clube carioca, o jogador de 26 anos atuou em 54 partidas e marcou sete gols.