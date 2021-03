Jefté Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 16/03/2021 13:14

Rio - O Fluminense anunciou nesta terça-feira a renovação de contrato do lateral esquerdo Jefté, campeão brasileiro sub-17 em 2020, e um dos destaques da conhecida "Geração dos Sonhos". O vínculo vai até o final de 2025.

"Estou muito feliz e realizando um sonho de poder defender as cores do Fluminense e da Seleção Brasileira. Estive com o presidente Mário Bittencourt e fui muito bem recebido no profissional. É um momento muito feliz para mim e minha família", comemorou o lateral.



O defensor assinou um pré-contrato nesta segunda-feira e assinará o contrato definitivo no início da semana que vem. Devido ao seu destaque nas categorias de base, o atleta recebeu sua primeira convocação para Seleção Brasileira, neste ano, e atualmente treina com a equipe sub-23 Tricolor.