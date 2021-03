Igor Julião Mailson Santana/Fluminense FC

Rio - Autor do gol da vitória do Fluminense no último clássico contra o Flamengo, Igor Julião foi o jogador escolhido para conceder entrevista coletiva nesta quarta-feira, no CT da Barra. Ao abordar o seu futuro no Tricolor, o lateral, de 26 anos, afirmou que deseja renovar o seu contrato com o clube carioca, que termina no fim de 2021.

"Sou um jogador que está há muito tempo na casa. Eu entendo isso. Vamos ver como vai decorrer esse ano. A minha vontade é sempre o Fluminense Tudo o que eu tenho eu devo ao Fluminense. E eu não falo de parte financeira, não. O que eu vou levar quando acabar a carreira as experiências que eu tive aqui. Aprendi muito com Abel, Roger, Odair, Marcão. Sou grato por tudo o que o Fluminense me deu e tem me dado", afirmou.

Julião tem uma característica marcante que é a de se posicionar sobre fatos que não estão necessariamente ligados ao futebol. Ao ser perguntado sobre o atual momento que o país vive e sobre a pandemia, o jogador afirmou que os atletas precisam se posicionar a favor da vacina.



"Acredito que é importante, quando eu era mais novo eu gostava de ver meus ídolos se posicionando, os jogadores de futebol se posicionavam. Temos que lamentar sobre as mortes, lamentar tudo isso que está acontecendo e independente da forma que cada um pensa acho que temos que nos posicionar a favor da vacina e também do isolamento", disse.