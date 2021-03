Matheus Babi (agachado) Vitor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 23/03/2021 09:30

Rio - Valorizado, o atacante do Botafogo, Matheus Babi, de 23 anos, vem sendo ventilado em alguns clubes da Série A. Após São Paulo, Grêmio e Athletico-PR, agora, o Fluminense aparece como um possível destino do jogador, que defende o Botafogo. As informações são da "Rádio 101 FM", de Macaé.

O jogador pertence ao Serra Macaense e o Fluminense teria iniciado conversas com o clube para buscar a contratação de Babi por empréstimo. O atacante tem contrato com o Botafogo até o fim de 2021.

De acordo com a rádio, inicialmente, o Serra Macaense não desejaria um novo empréstimo para Babi. A equipe quer vender o jogador avaliado em 900 mil euros (R$ 5,9 milhões, pela cotação atual). Outra opção seria a compra de 10% dos direitos econômicos e o empréstimo de Matheus Babi ao Fluminense. A princípio, o acordo seria por uma temporada com uma cláusula de compra obrigatória em dezembro de 2021.



Apesar do rebaixamento do Botafogo na última temporada, o atacante conseguiu se destacar pelo clube carioca. O jogador, de 23 anos, tem 14 gols em 44 jogos pelo Glorioso em 2020 e 2021