Publicado 23/03/2021 16:20

Rio - Em busca da contratação de um zagueiro para a temporada, o Fluminense depositou as suas fichas na contratação do zagueiro David Duarte, do Goiás. O Tricolor acenou com a possibilidade de emprestar jogadores ao clube esmeraldino para que o defensor fosse liberado. Porém, a negociação não está fácil para o clube das Laranjeiras.

Em entrevista à Rádio Globo, o vice-presidente do Conselho Deliberativo do Goiás, Ediminho Pinheiro, afirmou que não existe por parte do clube goiano o interesse de negociar o defensor em uma troca com o Fluminense.

"O Goiás foi procurado através do senhor Uram, que é empresário do David. Fez uma proposta, que não foi aceita por nós. O Goiás colocou para o Uram por qual valor o atleta sairia do Goiás. Só dinheiro, não tem troca de jogadores. E isso já tem mais de 15 dias e, de lá pra cá, não entraram em contato, então acho que esse negócio está muito distante. O que o Goiás mais quer é que o David cumpra o seu contrato e é isso que deve acontecer", afirmou o dirigente.



O vínculo do jogador com o Goiás é até o fim do ano. Revelado na base do clube esmeraldino, David Duarte é um dos destaques do atual elenco. O zagueiro, de 26 anos, deseja se transferir para o Fluminense, mas revelado na base do Goiás, ele não quer deixar o clube pela "porta dos fundos".