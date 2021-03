Roger Machado começa a utilizar mais titulares Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 23/03/2021 17:09

O Fluminense entrará em campo daqui a pouco, às 18h contra o Boavista no Elcyr Resende, muito modificado em relação à vitória por 1 a 0 sobre o Bangu, na rodada passada do Campeonato Carioca. O técnico Roger Machado escalou cinco titulares de 2020, sendo que Nino, Martinelli e Yago Felipe estrearão na temporada.



Além do trio, Marcos Felipe e Lucca já jogaram com o treinador. Outro titular na temporada passada, Calegari fica no banco de reservas, já que Igor Julião vem sendo um dos destaques da equipe reserva nas últimas duas partidas.



Outra mudança feita por Roger Machado é a entrada de Samuel no ataque. O jovem Gabriel Teixeira foi mantido, assim como Michel Araújo, Matheus Ferraz e Danilo Barcelos.



O Fluminense vai a campo com: Marcos Felipe, Julião, Nino, Matheus Ferraz e Danilo Barcelos; Martinelli, Yago e Michel Araújo. Lucca, Gabriel Teixeira e Samuel.

O restante dos titulares, que retornaram aos treinos no dia 15 de março, devem estrear contra o Volta Redonda, na sexta-feira.