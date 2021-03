Ex-Flu foi anunciado pelo Gamba Osaka Divulgação/Gamba Osaka

Por Lance

Publicado 27/03/2021 10:30 | Atualizado 27/03/2021 10:45

Rio - Nesta quinta-feira, o atacante Wellington Silva, revelado pelo Fluminense, foi anunciado oficialmente pelo Gamba Osaka, do Japão. A transferência do brasileiro de 28 anos não teve uma taxa envolvida, mas o clube japonês assumiu as pendências financeiras do Tricolor com o jogador.

O Gamba Osaka anunciou a contratação do atacante Wellington Silva. A mudança do atacante para o clube japonês serviu para o Fluminense aliviar as suas pendências financeiras com o jogador de 28 anos, que tinha contrato com o time carioca até junho de 2021.



Revelado profissionalmente pelo Fluminense em 2010, Wellington Silva foi vendido para o Arsenal no mesmo ano. O jogador voltou ao Tricolor em 2016, onde ainda foi emprestado ao Internacional. Após ser chamado de volta por Odair Hellmann em 2020, o atacante encontrou-se com pouco espaço no Rio.



No Japão, Wellington Silva se juntará à Marcos Júnior, do Yokohama Marinos, e Lucas Fernandes, do Consadole Sapporo, como jogadores ex-Fluminense atuando na J-League.



O Fluminense entra em campo nesta sexta-feira, às 16h (de Brasília), para enfrentar o Volta Redonda pela 6ª rodada da Taça Guanabara, no Campeonato Carioca. No Japão, o Gamba Osaka atua apenas no próximo sábado, às 2h (de Brasília), contra o Sanfrecce Hiroshima, pela 7ª rodada da J-League.