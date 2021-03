Luccas Claro Lucas Mercon / Fluminense

Por O Dia

Publicado 27/03/2021 18:30

Rio - Na derrota para o Volta Redonda, os torcedores do Fluminense sentiram muito a falta do zagueiro Luccas Claro. Único titular a não entrar em campo na partida da última sexta-feira, o defensor, de 29 anos, treinou com bola em atividade neste sábado, sem a presença dos titulares, e pode enfrentar o Vasco na próxima terça-feira.

Publicidade

O zagueiro não entrou em campo na partida contra o Volta Redonda porque sentiu dores na coxa. Luccas Claro foi um dos principais destaques do Fluminense na última temporada. Contratado em 2019 e visto como desconfiança por boa parte dos torcedores, o defensor formou uma dupla de zaga muito elogiada ao lado de Nino no último Campeonato Brasileiro.



Contra o Volta Redonda, o Fluminense até demonstrou boa movimentação ofensiva, porém, a equipe de Roger Machado deixou a desejar em termos defensivos. Sem contar com Matheus Ferraz, que também não teve condições de encarar o Voltaço, o Tricolor teve Frazan como titular ao lado de Nino. O zagueiro revelado na base de Xerém falhou individualmente no primeiro gol da equipe do Vale do Aço.

Publicidade

Com nove pontos, o Fluminense vai tentar se reabilitar da derrota para o Volta Redonda na próxima terça-feira contra o Vasco. As equipes se enfrentam em Volta Redonda, às 21h35. O Tricolor terá um dia a mais de descanso, já que jogou na última sexta, enquanto o Cruzmaltino empatou por 2 a 2 com o Madureira neste sábado.