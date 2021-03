Jean Pyerre Reprodução

Por O Dia

Publicado 30/03/2021 20:40

Rio - A passagem do meia Jean Pyerre pelo Grêmio parece estar próxima do fim. Após viralizar um vídeo onde o jogador critica a preparação de Renato Portaluppi, o atleta vem sendo negociado pela diretoria gaúcha e o Fluminense é um dos possíveis interessados. Durante o 'SportSCenter', o jornalista Eugênio leal falou sobre o meio-campista e criticou a intensidade do camisa 10.

"O Jean Pyerre é um jogador que joga com a bola no pé e só. Hoje em dia, isso é muito pouco, pensando no futebol moderno, dinâmico e explosivo que temos hoje. Ele tem um estilo mais cadenciado, que gosta de enfiar a bola, ter tempo pra pensar, trabalhar. Ele vai brilhar contra equipes que não são muito fortes fisicamente, mas nos jogos de mais exigência física, ele vai perder espaço", disse Eugênio, antes de emendar:

Publicidade

"Ele é muito técnico, aquele “10 clássico” que no futebol é cada vez mais raro. Mas você precisa disputar, competir, ter um jogo de velocidade, força física, de participação, e ele falha nisso. Com a bola no pé é lindo vê-lo jogar, mas ele é um jogador dos anos 70, anos 80, que precisa adequar seu estilo e qualidade técnica a 2021", completou o comentarista.