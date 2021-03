Nenê está confirmado na equipe titular LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Publicado 30/03/2021 20:44

Em sua segunda partida com a equipe principal na temporada, o Fluminense está escalado para o clássico com o Vasco, às 21h35 no Raulino de Oliveira, pelo Campeonato Carioca. Ainda sem poder contar com Luccas Claro, recuperando-se de dores na coxa esquerda, o técnico Roger Machado não fez mudanças em relação aos titulares na derrota para Volta Redonda por 3 a 2 na rodada passada.



Sem Claro e Matheus Ferraz, com dores no joelho direito, Frazan, que vem sendo muito criticado pelos torcedores, voltará a ter uma chance ao lado de Nino na zaga tricolor. Já Yago, que não participou de alguns treinos por dores musculares, está confirmado.



O Fluminense irá a campo com: Marcos Felipe, Calegari, Nino, Frazan e Egídio; Martinelli,Yago e Nenê; Luiz Henrique, Lucca e Fred.