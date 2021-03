Nino fez um alerta pela oscilação apresentada pelo Fluminense no decorrer do clássico Lucas Merçon/Fluminense

Por Lance

Publicado 31/03/2021 00:18

Volta Redonda - Em clássico morno, o Fluminense empatou contra o Vasco por 1 a 1, no Estádio Raulino de Oliveira, em jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Carioca. Após a partida, em entrevista à 'Cariocão TV', Nino destacou a dificuldade do jogo e admitiu que o Tricolor deixou a desejar no primeiro tempo.

"Um jogo muito difícil. A gente deixou a desejar, principalmente, no primeiro tempo, mas no segundo tempo conseguimos consertar algumas coisas que não estava bem. A gente sabe que precisa melhorar, é o começo, mas serve de alerta para o que temos que melhorar, vamos jogar em um nível alto o ano inteiro e precisamos corrigir o mais rápido possível para que isso não ocorra novamente.



Nino ainda reconheceu que o empate não era o ideal e que é preciso correr atrás dos pontos o mais rapidamente possível. Até aqui, o Tricolor soma três vitórias, três derrotas e, agora, um empate.



"Com certeza o ideal era a vitória, mas a gente não pode lamentar, precisamos correr atrás desses, precisa pontuar o mais rápido possível, e é o que vamos tentar fazer", disse.