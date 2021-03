Willian Bigode Reprodução

Por O Dia

Publicado 31/03/2021 12:47

Rio - O Fluminense ganhou um concorrente na briga para contratar o atacante Willian Bigode, do Palmeiras. De acordo com o jornalista Carlos Cereto, do SporTV, o Corinthians está monitorando a situação do jogador e pode fazer uma oferta.

Publicidade

O futuro de Willian ainda é incerto no Palmeiras. O atacante tem contrato com o time paulista até o fim do ano e as partes ainda estudam uma renovação. A situação deve começar a ser definida na próxima quinta-feira, quando o técnico Abel Ferreira retorna da Europa.



Willian seria o principal reforço do Fluminense para a disputa da Libertadores. Sua contratação foi um pedido do técnico Roger Machado.