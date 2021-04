Jean Pyerre Reprodução

Por O Dia

Publicado 03/04/2021 15:19

Rio - O Fluminense ainda segue na luta para tentar convencer Jean Pyerre acertar com o clube nesta temporada. Segundo informações da ESPN Brasil, o Tricolor carioca voltou a entrar em contato com o Grêmio para tentar convencê-lo a emprestar o jogador até o final dessa temporada.

Publicidade

O jogador teria aceitado a proposta feito pelo Flu, mas o Grêmio convenceu, em um primeiro momento, para que o atleta permaneça em Porto Alegre.



O clube gaúcho tentou envolver Jean em uma troca com o RB Bragantino e o Atlético-MG, por Claudinho e Marrony, respectivamente. No entanto, as propostas foram negadas.

Publicidade

O Flu pretender contar com o jogador para o início da Libertadores, no início de abril.