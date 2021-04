Fred marcou três gols em dois jogos na atual temporada Mailson Santana/Fluminense FC

Rio - No dia 15 de março de 2009, Fred fez contra o Macaé os seus primeiros dois gols com a camisa do Fluminense. Após 12 anos e mais 178 bolas na rede, o atacante, de 37 anos, encara o sua vítima inicial para manter a boa fase do começo do Carioca, mas para levar o Tricolor a uma vitória após dois tropeços consecutivos na competição.

O Tricolor deverá entrar em campo com a sua força máxima para a partida que acontecerá nesta terça-feira, às 21h35, no Raulino de Oliveira. Luccas Claro, que havia desfalcado a equipe das Laranjeiras, nas últimas partidas está recuperado e deve fazer a sua estreia na temporada.

Roger Machado deverá escalar o Fluminense com: Marcos Felipe, Calegari, Nino, Luccas Claro e Egídio; Martinelli, Yago Felipe, Nenê; Lucca, Luiz Henrique e Fred. O Tricolor vai em busca de um resultado positivo para voltar ao G-4 do Campeonato Carioca.

Adversário do Fluminense, o Macaé vive situação dramática no Campeonato Carioca. Com apenas um ponto em sete jogos, a equipe do Norte Fluminense está isolada na lanterna da competição. O clube é o único que ainda não conseguiu nenhuma vitória no torneio e busca pontuar para sonhar em escapar do rebaixamento.