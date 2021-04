Nino Mailson Santana/Fluminense FC

Por O Dia

Publicado 05/04/2021 19:31

Rio - Na próxima sexta-feira, o Fluminense irá conhecer os seus adversários na Libertadores. Principal competição de clubes da América do Sul, o torneio começa ainda neste mês. O zagueiro Nino, de 23 anos, admite que está ansioso para conhecer os adversários, mas afirmou que o Tricolor precisa estar preparado para encarar os rivais mais complicados na competição.

"É um momento muito importante. Estamos ansiosos para saber quais serão os nossos adversários na primeira fase. E é claro que desejamos que seja um bom caminho pela competição, mas quando nos classificamos, sabíamos que entraríamos em uma competição de alto nível. E quando você entra numa competição de alto nível você sabe que tem que estar preparado para enfrentar qualquer adversário. Não pretendemos escolher adversário e estaremos sempre focados no que precisamos fazer, no nosso papel, no nosso trabalho, para que no fim tudo dê certo", afirmou em entrevista ao portal "globoesporte.com".



Apesar de bastante novo, Nino tem um papel de destaque no elenco do Fluminense. A sua relação com Fred, veterano e ídolo da torcida tricolor é muito boa. Ao falar sobre o atacante, o defensor fez muitos elogios ao centroavante que é o terceiro maior artilheiro da história do clube carioca.

"O Fred é um cara que me adotou desde o momento em que chegou no clube. Gostou de mim de graça e sempre mostrou um carinho por mim e eu também por ele. É um cara que eu sempre admirei por tudo que ele faz dentro de campo, admirava pela pessoa que ele era, mesmo de longe. E convivendo com ele só aumentou, a grande pessoa que ele é, o quanto ele representa para nós, o quanto ele representa para o clube. Fico muito feliz de jogar no Fluminense ao lado do maior jogador da história na minha opinião e um dos maiores artilheiros do clube", disse.