Luccas Claro foi um dos destaques do Fluminense na última temporada Lucas Mercon / Fluminense

Por O Dia

Publicado 06/04/2021 14:27

O Fluminense conta com duas novidades entre os relacionados para a partida desta terça-feira (6), às 21h35 no Raulino de Oliveira, contra o Macaé, pelo Campeonato Carioca. Luccas Claro e Samuel Xavier irão para o primeiro jogo na temporada.

Um dos destaques do Tricolor em 2020, Luccas Claro está recuperado de dores na coxa esquerda e será titular da zaga ao lado de Nino. Já Samuel Xavier, uma das duas contratações do Fluminense para a temporada (o outro é Wellington) e que teve covid-19, está pronto fisicamente e pode ser opção do técnico Roger Machado. A tendência é que comece na reserva.



Publicidade

Sem desfalques na equipe titular, o Fluminense não terá os zagueiros Matheus Ferraz, em tratamento de dores no joelho direito, e Reginaldo, com dores na coxa direita, além do goleiro Pedro Rangel, que sentiu incômodo no ombro esquerdo.



O Fluminense deve ir a campo com: Marcos Felipe, Calegari, Nino, Luccas Claro e Egídio (Danilo Barcelos); Martinelli, Yago (Wellington) e Nenê; Kayky (Lucca), Luiz Henrique e Fred.