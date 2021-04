Único titular que ainda não havia estreado na temporada, Luccas Claro teve a volta confirmada no lugar de Frazan Divulgação/Fluminense

Por O Dia

Publicado 06/04/2021 20:57 | Atualizado 06/04/2021 20:57

Volta Redonda - Na disputa por uma vaga na semifinal da Taça Guanabara, o Fluminense contará com o reforço de Luccas Claro no confronto com o Macaé, nesta terça-feira, às 21h35, no Raulino de Oliveira. Único titular que ainda não havia estreado na temporada, o zagueiro volta no lugar do criticado Frazan.

Outra novidade é escalação de Kayky, que entra na vaga de Lucca, para jogar ao lado de Luiz Henrique e Fred no ataque. A joia, de 17 anos, é uma das apostas de Roger Machado, que promoveu apenas duas mudanças em relação ao time que empatou com o Vasco. Sexto colocado no Carioca, com o Tricolor pode voltar ao G-4 em caso de vitória esta noite.

Publicidade

Confira a escalação completa do Fluminense: Marcos Felipe; Calegari, Nino, Luccas Claro e Egídio; Martineli, Yago e Nenê; Kayky, Luiz Henrique e Fred.