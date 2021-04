Jean Pyerre Reprodução

Publicado 08/04/2021 12:06

Rio - Sem conseguir grandes contratações até o momento, o Fluminense vai preparar uma nova oferta pelo meia do Grêmio, Jean Pyerre. De acordo com o portal "NetFlu", o Tricolor irá oferecer uma compensação financeira mais jogadores ao clube gaúcho pelo jovem, de 22 anos.

O Fluminense já fez uma oferta de empréstimo por Jean Pyerre, que acabou rejeitada pelo Grêmio. O meia, de 22 anos, não tem a sua permanência garantida no clube de Porto Alegre. O clube gaúcho chegou a oferecê-lo ao Bragantino em uma negociação por Claudinho. Porém, o clube paulista recusou.

Nesta semana, o Fluminense teve respostas negativas em algumas negociações. O clube carioca desistiu de Matheus Babi, após não se acertar com o Botafogo. O empresário de Willian Bigode afirmou que as chances do atacante, de 34 anos, acertar com o Tricolor diminuíram. Além disso, a negociação com David Duarte, zagueiro do Goiás, também está em compasso de espera.



O zagueiro David Braz, que pertence ao Grêmio, está perto do Fluminense. O jogador, de 33 anos, deverá em breve deixar o clube gaúcho e finalizar o seu acerto com o Tricolor das Laranjeiras.