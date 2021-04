Libertadores de 2021 Conmebol/Divulgação

Por O Dia

Publicado 12/04/2021 16:17

Rio - O Fluminense caiu em um grupo duríssimo na Libertadores, com o River Plate, como cabeça de chave, e outras equipes que podem dificultas o seu caminho rumo às oitavas de final. No entanto, um fator lamentável para o Brasil, pode acabar beneficiando o Tricolor na disputa da primeira fase do torneio. Por conta de um proibição do governo colombiano, o clube carioca pode "fugir" da atitude de Bogotá e encarar o Independiente Santa Fé em um campo neutro.

Publicidade

Isso acontece, porque atualmente a Colômbia está proibindo a entrada de brasileiros no país, por conta da grande crise sanitária do Brasil, devido a pandemia da Covid-19. O Fluminense enfrentará o Santa Fé no próximo dia 28. Caso isso se mantenha até lá, a partida entre as duas equipes deverá acontecer no Paraguai. Além do campo neutro, o Tricolor se livraria da altitude de 2.640 m da capital colombiana.



O Fluminense ainda poderá se beneficiar novamente dessa proibição, caso o Junior Barranquilla, também da Colômbia, elimine o Bolívar, na fase preliminar e venha fazer parte do grupo. A partida fora de casa entre o Tricolor e esse adversário que ainda está indefinido está marcada para o dia 6 de maio.

Publicidade

Até lá muita coisa pode mudar, no entanto, já houve uma partida envolvendo times brasileiros que teve que ser alterada devido as restrições de país vizinhos a entrada de brasileiros. O Grêmio enfrentou o Del Valle, pela Pré-Libertadores, no Paraguai. Isso porque o Equador proibiu a entrada da delegação gaúcha, que tinha dois jogadores contaminados com a Covid-19.